Auto ging bei Autobahnabfahrt Leibnitz in Flammen auf

Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, um 20.03 Uhr rückten die Einsatzkräfte auf die A9 aus. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde ein Brand im Motorraum des Wagens festgestellt. Mit einer HD-Löschleitung wurde das Feuer bekämpft und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um Glutnester auszuschließen. Damit die Autobahnabfahrt nicht länger blockiert bleibt, brachten die Einsatzkräfte das Fahrzeug auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort wurde es vom Abschleppunternehmen übernommen. Im Einsatz standen zwölf Personen, die Feuerwehr Obergralla, die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz sowie ein Abschleppdienst.

©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm Der Brand im Motorraum konnte rasch gelöscht werden. ©Feuerwehr Kaindorf an der Sulm Mit der Wärmebildkamera wurde der Motorraum kontrolliert.