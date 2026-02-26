Skip to content
Die Feuerwehren Kaindorf und Obergralla standen im Einsatz.
Kaindorf/Leibnitz
26/02/2026
Florianis im Einsatz

Auto ging bei Autobahnabfahrt Leibnitz in Flammen auf

Kurz nach 20 Uhr wurden am 25. Februar die Feuerwehren Kaindorf an der Sulm und Obergralla zu einem Fahrzeugbrand bei der Autobahnabfahrt Leibnitz alarmiert.

Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, um 20.03 Uhr rückten die Einsatzkräfte auf die A9 aus. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde ein Brand im Motorraum des Wagens festgestellt. Mit einer HD-Löschleitung wurde das Feuer bekämpft und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um Glutnester auszuschließen. Damit die Autobahnabfahrt nicht länger blockiert bleibt, brachten die Einsatzkräfte das Fahrzeug auf einen nahegelegenen Parkplatz. Dort wurde es vom Abschleppunternehmen übernommen. Im Einsatz standen zwölf Personen, die Feuerwehr Obergralla, die Autobahnpolizei, das Rote Kreuz sowie ein Abschleppdienst.

Der Brand im Motorraum konnte rasch gelöscht werden.
Mit der Wärmebildkamera wurde der Motorraum kontrolliert.
