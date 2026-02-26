Steiermark verschärft Grundversorgung deutlich

Nach vierwöchiger Begutachtung hat die steirische Landesregierung in ihrer Sitzung die Novelle des Steiermärkischen Grundversorgungsgesetzes beschlossen. Damit wird ein weiterer Schritt in der Neuausrichtung der Asyl- und Grundversorgungspolitik gesetzt. Der Entwurf geht nun in den parlamentarischen Prozess. Die Novelle enthält laut Land klare Regelungen, die den Rechtsstaat stärken und dem Missbrauch des Asylsystems entgegenwirken sollen. Ziel sei es, Sicherheit, Ordnung und soziale Gerechtigkeit stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Mehr Pflichten im Quartier

Künftig können Personen in der Grundversorgung zu Hilfstätigkeiten herangezogen werden, die unmittelbar mit ihrer Unterbringung zusammenhängen – ohne Bezahlung. Anders als bisher ist dafür kein Einverständnis mehr notwendig. Wer solche Tätigkeiten zweimal verweigert, muss mit einer Einschränkung oder Einstellung der Leistungen rechnen. Auch bei gemeinnützigen Arbeiten außerhalb des Asylquartiers, etwa für Gemeinden oder das Land, kann es Konsequenzen geben. Für diese Tätigkeiten ist jedoch eine angemessene Entschädigung vorgesehen. Bestehende Bestimmungen wurden zudem zusammengeführt und neu geordnet.

Sanktionen greifen schneller

Deutlich verschärft wird auch die Sanktionspraxis. Wer seine Unterkunft mehr als 24 Stunden ohne begründete Abmeldung verlässt, muss künftig mit Einschränkungen rechnen. Bisher galt eine Frist von drei Tagen. Auch die Strafbestimmungen werden verschärft. Es sind Mindeststrafen vorgesehen, bei Nichtzahlung können Ersatzfreiheitsstrafen verhängt werden. Zusätzlich werden Verstöße gegen die Hausordnung ausdrücklich erfasst. Diese soll mit Inkrafttreten der Novelle per Verordnung strenger ausgestaltet werden. Nach der Begutachtung wurden einzelne Punkte angepasst: Die Höhe der Strafen wurde abgesenkt. Die Meldefrist für Änderungen der Einkommensverhältnisse beträgt nun drei statt zwei Tage. Außerdem muss die Hausordnung nur mehr in wesentlichen Teilen zur Kenntnis gebracht werden.

Arbeit als Voraussetzung

Neu ist auch die stärkere Verknüpfung der Grundversorgung mit der Arbeitsbereitschaft. Arbeitsfähige Bezieher müssen sich nachweislich, zumutbar und entsprechend den arbeitsmarktrechtlichen Bestimmungen um eine Beschäftigung bemühen. Besonders betroffen sind Vertriebene aus der Ukraine, die vollen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und die größte Gruppe in der steirischen Grundversorgung darstellen. 2024 wurden von insgesamt 90 Millionen Euro an Grundversorgungskosten rund 50 Millionen Euro für diese Personengruppe aufgewendet. Laut AMS gibt es ein Potenzial von rund 3.000 Personen, die in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. Kommt jemand den vom Arbeitsmarktservice aufgetragenen Maßnahmen – etwa Bewerbungen oder Schulungen – nicht nach, kann das Land Leistungen kürzen oder einstellen.

Klare Worte aus der Regierung

Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) betont: „Es geht darum, die Attraktivität der Steiermark als Zielland für illegale Zuwanderung so unattraktiv wie möglich zu machen, um damit nicht zuletzt die Belastung für die steirischen Steuerzahler zu senken. Deshalb setzen wir Maßnahmen, die unser heimisches Gemeinwesen nachhaltig schützen. Die gesetzlichen Verschärfungen werden auch den Asylmissbrauch zurückdrängen. Festzuhalten aber bleibt, dass wir die Auswirkungen der illegalen Migration nur verwalten können, für dauerhafte Lösungen braucht es weitere strenge Maßnahmen auf Bundes- und vor allem auf EU-Ebene.” Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) sagt: „Wer sich nicht integriert, unsere Werte und Traditionen nicht respektiert, soll auch nicht sein Leben mit unserem Steuergeld finanzieren. Das strenge steirische Grundversorgungsgesetz wird für mehr Fairness und Entlastung des Asylsystems sorgen.” Auch Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) stellt klar: „Mit der Novelle des steirischen Grundversorgungsgesetzes setzen wir einen klaren Kurs fort. Unser Zugang ist eindeutig: Humanität braucht Ordnung und klare Regeln. Wer Anspruch auf Grundversorgung hat, erhält sie. Gleichzeitig nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber den Steirerinnen und Steirern wahr und stellen sicher, dass die notwendige Unterstützung dort ankommt, wo man sie braucht, ohne dass sie zweckentfremdet wird.”