Sirenenalarm: Badezimmer brannte in Stadlhof

Sirenenalarm am frühen Morgen in Stadlhof: In einem Wohnhaus brach am Donnerstag, 26. Februar, ein Brand im Badezimmer aus. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Um 7.27 Uhr heulten am Donnerstag in Stadlhof die Sirenen. Die Feuerwehr Madstein–Stadlhof wurde zu einem vermutlichen Zimmerbrand alarmiert. Rasch rückten die Einsatzkräfte mit LKWA, LF und MTFA sowie neun Mann zum Einsatzort aus. Schon bei der ersten Erkundung durch den Einsatzleiter stellte sich heraus: Nicht ein Wohnraum, sondern ein Badezimmer stand in Brand.

Atemschutztrupp im Innenangriff

Ohne Zeit zu verlieren, schickte die Feuerwehr einen Trupp unter schwerem Atemschutz ins Gebäude. Im Inneren begannen die Einsatzkräfte sofort mit den Löscharbeiten. Parallel dazu wurde die Feuerwehr St. Michael nachalarmiert. Auch sie stellte in weiterer Folge einen Atemschutztrupp und unterstützte bei den Nachlöscharbeiten. Zusätzlich standen die Feuerwehr Traboch-Timmersdorf, das Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz. Nachdem das Feuer gelöscht war, folgten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen. Die betroffenen Bereiche wurden genau kontrolliert, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

©Freiwillige Feuerwehr Madstein – Stadlhof | Ein Atemschutztrupp bekämpfte den Brand im Badezimmer, verletzt wurde niemand.

Einsatz um 10.30 Uhr beendet

Gegen 10.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. Der Einsatz wurde beendet. Beteiligt waren die Feuerwehr Madstein–Stadlhof mit drei Fahrzeugen und neun Mann, die Feuerwehr Traboch-Timmersdorf sowie die Feuerwehr St. Michael. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort.