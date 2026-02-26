Skip to content
/ © FF Langenwang
Foto auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugbergung.
Mit einem LKW-Kran wurde das beschädigte Elektroauto aus dem Baustellenbereich auf der L118 zwischen Langenwang und Krieglach geborgen.
Langenwang
26/02/2026
Langenwang: E-Auto landet in Baustelle auf der L118

Mittwochabend krachte es auf der L118 zwischen Langenwang und Krieglach: Ein Elektroauto geriet in einen Baustellenbereich und blieb schwer beschädigt stehen.

Um 19.33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Langenwang am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Schauplatz war die L118 zwischen Langenwang und Krieglach. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr ein Elektrofahrzeug in einen dortigen Baustellenbereich. Das Auto blieb beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Feuerwehr sichert Einsatzstelle

Nach dem Eintreffen sicherten die Einsatzkräfte umgehend die Unfallstelle ab. Zusätzlich wurde ein Brandschutz aufgebaut. Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelte, wurde der Wagen stromlos geschaltet, um mögliche Gefahren auszuschließen. Erst danach konnte mit der Bergung begonnen werden.

Foto auf 5min.at zeigt eine Fahrzeugbergung.
© FF Langenwang |
Die Feuerwehr rückte mit 15 Kräften aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Bergung mit LKW-Kran

Für die Bergung kam der LKW-Kran der Feuerwehr zum Einsatz. Damit wurde das beschädigte Fahrzeug aus dem Baustellenbereich gehoben. Der Einsatz verlief ohne weitere Zwischenfälle. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt. nsgesamt standen 15 Feuerwehrmitglieder mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.

