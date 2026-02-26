Forstunfall bei Rennerhütte: 28-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-jähriger Forstarbeiter ist am Donnerstagmittag, 26. Februar 2026, bei Forstarbeiten im Bereich der Rennerhütte in Frein (Neuberg an der Mürz, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwer verletzt worden.

Kurz nach 12.30 Uhr war der 28-Jährige aus Rumänien in einem unwegsamen Waldstück mit Schlägerungsarbeiten beschäftigt. Nachdem er einen Baum gefällt hatte, verfing sich dieser in einem daneben befindlichen Geäst. In weiterer Folge traf der Baum den Mann im Brustbereich. Trotz entsprechender Schutzausrüstung erlitt der Forstarbeiter schwere Verletzungen. Er war ansprechbar, musste jedoch noch vor Ort notärztlich versorgt werden.

Schwierige Rettung im steilen Gelände

Um 12.52 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Neuberg, Frein und Mürzsteg sowie die Bergrettungen Neuberg und Mariazell alarmiert. Auch die Polizei war im Einsatz. Aufgrund des unwegsamen und steilen Geländes war eine enge Zusammenarbeit aller Organisationen erforderlich. Die Einsatzkräfte unterstützten die medizinische Erstversorgung und bereiteten die Bergung vor. Insgesamt standen 28 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Notarzthubschrauber C15 brachte den verletzten Arbeiter ins Krankenhaus.

Mit Tau ins Spital geflogen

Der Verletzte wurde schließlich vom Notarzthubschrauber C15 mittels Tau geborgen. Anschließend flog man ihn zur weiteren Behandlung ins LKH Amstetten. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, konnten Hinweise auf ein Fremdverschulden nicht erhoben werden.