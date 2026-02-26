Garagenbrand in Mitterberg: Funken löste Feuer aus

In Mitterberg-Sankt Martin (Bezirk Liezen) ist es Donnerstagnachmittag, 26. Februar 2026, zu einem folgenschweren Garagenbrand gekommen. Bei Schweißarbeiten geriet eine Werkstatt in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Gegen 15 Uhr arbeitete ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Liezen im unteren Stockwerk seiner Garage bei geöffnetem Garagentor. Er führte Punktschweißarbeiten am Auspuff eines Motorrades durch. Dabei dürfte es zu einem Funkenflug gekommen sein. Ein Funke setzte offenbar einen Teppich in Brand, der unter einem weiteren Motorrad lag. Der Mann bemerkte das Feuer nicht sofort. Erst als er im Rücken eine starke Hitzeentwicklung verspürte und sich umdrehte, sah er den Teppich bereits in Vollbrand stehen.

Flammen breiten sich rasch aus

Der 44-Jährige versuchte noch, die Flammen selbst zu ersticken, jedoch ohne Erfolg. Schließlich setzte er den Feuerwehrnotruf ab. Das Feuer breitete sich in kurzer Zeit auf das gesamte Untergeschoß der Werkstatt und auch auf das Obergeschoß aus. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mitterberg, Öblarn, Gröbming und Stein an der Enns rückten aus. Sie konnten den Brand rasch eindämmen und so verhindern, dass die Flammen auf umliegende Objekte übergriffen.

Gasflaschen bleiben unbeschädigt

Besonders brisant: In der Werkstatt befanden sich auch zwei Gasflaschen. Diese blieben unbeschädigt. Das Rote Kreuz stand vorsorglich bereit, musste jedoch nicht eingreifen. Dem 44-Jährigen gelang es noch, drei Motorräder rechtzeitig aus der Garage zu retten.

Mehrere Motorräder zerstört

Fünf weitere Motorräder wurden hingegen stark beschädigt. Auch eine Werkbank samt Werkzeug, Gartenutensilien, ein Rasenmäher sowie das Garagentor wurden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.