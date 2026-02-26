Skip to content
Viel Sonne und milde Luft: Der Freitag fühlt sich in der Steiermark bereits frühlingshaft an.
26/02/2026
Bis zu 16 Grad: Sonniger Freitag in der Steiermark

Der Freitag bringt der Steiermark viel Sonne und milde Luft. Nur am Vormittag hält sich regional noch Nebel.

von Julia Waldhauser
Der Freitag (27. Februar 2026) zeigt sich in der Steiermark von seiner freundlichen Seite. „Auf den Bergen sowie in höheren Lagen der Obersteiermark können wir den ganzen Freitag den Sonnenschein genießen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Südosten sowie in einigen Tälern und Becken der Obersteiermark begleitet am Vormittag gebietsweise noch Nebel das Wetter. Im Laufe des Nachmittags wird es jedoch überall sonnig und spürbar mild. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -5 und 4 Grad, am Nachmittag werden 10 bis 16 Grad erreicht.

