FF Wald am Schoberpass leistete 2025 über 11.000 Stunden

Bei der 124. Wehrversammlung blickte die Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpass auf ein intensives Einsatzjahr 2025 zurück.

Im Rahmen der 124. Wehrversammlung zog die Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpass Bilanz über das Einsatzjahr 2025. Feuerwehrkommandant HBI Rainer Christopher konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Marc Landl, OBR Ing. Siegmund Alexander sowie Vertreter örtlicher Vereine.

Über 11.000 Stunden für unsere Sicherheit

Mit einem aktuellen Mannschaftsstand von 61 Mitgliedern wurden im Jahr 2025 insgesamt 45 Einsätze bewältigt. Diese reichten von technischen Einsätzen auf der A9-Pyhrnautobahn und der Bundesstraße über Unwettereinsätze bis hin zu Brandeinsätzen und sonstigen Hilfeleistungen. Insgesamt leisteten die Kameradinnen und Kameraden beeindruckende 11.519 Stunden in Sinne der Freiwilligkeit. Neben 25 abgehaltenen Übungen – darunter Atemschutz-, Tunnel- und Sanitätsübungen – absolvierten Mitglieder zahlreiche Aus- und Fortbildungen. Auch die Feuerwehrjugend blickt auf ein aktives Jahr mit erfolgreicher Teilnahme am Wissenstest, sowie zahlreichen Aktivitäten zurück.

©FF Wald/Sch. ©FF Wald/Sch.

Mitglieder ausgezeichnet

Im Zuge der Wehrversammlung wurden zwei neue Mitglieder FM Jakob Landl und FM Christian Landl angelobt und mehrere Kameraden befördert. Zahlreiche Auszeichnungen auf Bereichs- und Landesebene würdigten das Engagement und die langjährige verdienstvolle Tätigkeit der Mitglieder. Mit einem Ausblick auf die kommenden Termine – darunter das Maibaumaufstellen am 30. April und der Fetzenmarkt am 15. August 2026 – schloss HBI Rainer Christopher die Versammlung mit einem kameradschaftlichen „Gut Heil!“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 07:16 Uhr aktualisiert