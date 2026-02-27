Zahlreiche Feuerwehren bekämpften Garagenbrand

Am 26. Februar 2026 brach in Mitterberg ein Brand in einer Garage aus. Die eingesetzten Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern.

Am 26. Februar 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Gröbming gemeinsam mit den Feuerwehren Mitterberg, Stein/Enns und Öblarn gegen 15 Uhr zu einem Garagenbrand in Mitterberg alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort B05 – Zimmerbrand rückten insgesamt zehn Mitglieder der FF Gröbming mit HLF3, HLF4 und MTF aus. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.