Ramsau am Dachstein: Skilehrer Festival geht in die zweite Runde

Österreichs beste Skilehrerinnen und Skilehrer messen sich am Rittisberg in Ramsau am Dachstein. In mehreren Disziplinen treten die besten Formations-Teams und Elite-Skilehrer des Landes gegeneinander an.

Höchste Präzision, perfekte Synchronität und echte Leidenschaft für den Skisport: Wenn sich Anfang März die besten Skilehrerinnen und Skilehrer Österreichs am Rittisberg in Ramsau am Dachstein versammeln, steht ein besonderes Wochenende bevor. Das „Skilehrer Festival“ geht am 6. und 7. März 2026 in die zweite Runde und präsentiert sich dabei noch stimmungsvoller und spektakulärer als bei der erfolgreichen Premiere im Vorjahr. In mehreren Disziplinen treten die besten Formations-Teams und Elite-Skilehrer des Landes gegeneinander an. Auf die Zuschauer wartet ein faszinierender Mix aus sportlichen Höchstleistungen, Showelementen und alpiner Event-Atmosphäre. Mit über 30 Teams bei den Demomeisterschaften, mehr als 100 Starterinnen und Startern im Riesentorlauf sowie rund 50 Einzel-Demofahrerinnen und -fahrern verzeichnet das Festival eine hohe Beteiligung. Der Eintritt ist frei.

Spektakuläre Bewerbe auf höchstem Niveau

Im Zentrum des Festivals steht das Formationsskifahren, bei dem 6er-Teams mit beeindruckenden Choreografien, perfekter Abstimmung und kreativen Fahrbildern begeistern. Das Programm wird durch Einzel-Demofahrten ergänzt, bei denen Österreichs beste Skilehrerinnen und Skilehrer ihre technische Perfektion und ihren persönlichen Stil unter Beweis stellen. Ein weiteres Highlight sind die Riesentorlauf-Meisterschaften, die am Freitag (6. März) ab 16 Uhr in zwei Durchgängen unter Flutlicht ausgetragen werden. Hier zählen Geschwindigkeit, Technik und Nervenstärke.

Flutlicht-Finale und große Skilehrerparty am Samstagabend

Der Samstagabend (7. März) verspricht den großen Höhepunkt des Wochenendes: Ab 19 Uhr sorgen die Entscheidungen im Formationsskifahren unter Flutlicht am Nordhang des Rittisbergs für eine spektakuläre Atmosphäre. Im Anschluss beginnt direkt im Zielbereich die große Skilehrerparty. Ab 21 Uhr sorgt die Live-Band „Die Niachtn” für musikalische Unterhaltung – der Eintritt ist frei. Durch das Programm führen Marco, der als Sprecher bei zahlreichen Weltcupveranstaltungen tätig war, und DJ Max, die für Unterhaltung auf höchstem Niveau garantieren.

