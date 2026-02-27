Steiermark: Neue Eigenheimförderung startet am Sonntag

Ab 1. März 2026 startet in der Steiermark die neue Eigenheimförderung. Gefördert werden sowohl Neuerrichtungen als auch der Kauf bestehender Häuser mit anschließender Sanierung.

Wer ein Einfamilienhaus errichtet oder ein bestehendes Eigenheim kauft und thermisch saniert, kann Landesdarlehen mit besonders niedrigen, gestaffelten Zinssätzen von bis zu 1,5 Prozent in Anspruch nehmen.

Für die neue Eigenheimförderungen können ab Sonntag (1. März 2026) Anträge gestellt werden: Wer ein Einfamilienhaus errichtet oder ein bestehendes Eigenheim kauft und thermisch saniert, kann Landesdarlehen mit besonders niedrigen, gestaffelten Zinssätzen von bis zu 1,5 Prozent in Anspruch nehmen. Mit einer Darlehenshöhe von bis zu 80.000 Euro will das Wohnbauressort von Landesrätin Simone Schmiedtbauer einen Impuls für Häuslbauer, Sanierer und insbesondere für junge Familien setzen. Die Wohnflächenbegrenzung für Neuerrichtungen von grundsätzlich 150 Quadratmetern sorgt für eine treffsichere, sozial gerechte Ausgestaltung der Förderung. Eine klare Einkommensobergrenze stellt sicher, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie wirklich gebraucht wird.

Besondere Förderung für junge Familien

Ein besonderes Anliegen bleibt die Förderung junger Familien: Der bisherige Jungfamilienbonus wird künftig als Zuschlag von 10.000 Euro direkt in die Eigenheimförderungen integriert. Damit wird Eigentumsbildung gerade für junge Menschen gezielt erleichtert.

Starthilfe für Eigentum

Die Förderung bleibt als flexibles Baukastensystem gestaltet und belohnt nachhaltiges, energieeffizientes und ressourcenschonendes Bauen. Wer umweltbewusst plant, profitiert. Auch raumordnungspolitisch werden klare Akzente gesetzt: Bei Neuerrichtungen wird der Baustein des Siedlungsschwerpunkts – mit wenigen Ausnahmen wie etwa für Generationenwohnhäuser – verpflichtend. Damit wird der Zersiedelung entgegengewirkt, bestehende Infrastruktur gestärkt und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinden unterstützt. Ziel ist eine verantwortungsvolle Bodennutzung und eine lebendige, funktionierende Heimat im ländlichen Raum.

„Wollen den Weg zum Eigenheim für möglichst viele Steirerinnen und Steirer ebnen“

Wohnbaulandesrätin Simone Schmiedtbauer betont: „Wir wollen den Weg zum Eigenheim für möglichst viele Steirerinnen und Steirer ebnen. Ich und die gesamte Landesregierung stehen für eine starke Wirtschaft, eine hohe Lebensqualität, leistbaren, nachhaltigen und qualitätsvollen Wohnraum – und ganz klar für Eigentum, gerade auch für junge Menschen. Eigentum stiftet Sinn. Eine Perspektive auf Eigentum motiviert zu Leistung. Und Eigentum schützt vor Altersarmut. Dass wir diese Förderungen auch in budgetär äußerst herausfordernden Zeiten auf den Weg bringen, ist ein klares politisches Signal: Wir stehen an der Seite jener, die Verantwortung übernehmen und sich etwas aufbauen wollen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.02.2026 um 12:05 Uhr aktualisiert