ICE 4 „Steiermark“ wurde heute am Grazer Hauptbahnhof getauft

Durch die neue Koralmbahn sind nicht nur die Steiermark und Kärnten näher zusammengerückt: Es hat sich auch die internationale Anbindung der Steiermark im Eisenbahnverkehr maßgeblich verbessert. Dieser Quantensprung wird durch einen modernen ICE 4 unterstrichen, der ab sofort unter dem Namen „Steiermark“ in Österreich und Deutschland unterwegs ist. Landeshauptmann Mario Kunasek und Steiermark Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag konnten heute Vormittag gemeinsam mit Sabine Stock (ÖBB-Personenverkehrsvorständin) und Thomas Kemper (Leiter Marktkommunikation DB Fernverkehr) am Grazer Hauptbahnhof die feierliche Zugtaufe vornehmen. Der Zug trägt das steirische Landeswappen sowie das Grüne Herz und unterstreicht damit die enge Zusammenarbeit zwischen den ÖBB, der Deutschen Bahn, dem Steiermark Tourismus und dem Land Steiermark. Umgehend nach der erfolgten Zugtaufe ist der ICE „Steiermark“ von Graz Richtung Deutschland mit Endstation in Darmstadt (Bundesland Hessen) aufgebrochen.

©Land Steiermark/Robert Binder | Zugtaufe des ICE 4 „Steiermark“ am Grazer Hauptbahnhof: Michael Feiertag (Steiermark Tourismus), LH Mario Kunasek, ÖBB-Personenverkehrs- vorständin Sabine Stock und Thomas Kemper (Deutsche Bahn) (v.l.) ©Land Steiermark/Robert Binder | Zugtaufe des ICE 4 „Steiermark“ am Grazer Hauptbahnhof

LH Mario Kunasek freut sich: „Das steirische Landeswappen und unser Grünes Herz werden zukünftig zwischen den bedeutenden Wirtschafts- und Tourismusregionen Deutschland und Steiermark als Symbole unserer Heimat mitreisen. Sie stehen für eine einzigartige Landschaft, wunderbare und gastfreundliche Menschen sowie unverwechselbare Kulinarik.“ Michael Feiertag unterstreicht die touristische Bedeutung für die Marke „Steiermark“: „Der ICE 4 verbindet Deutschland direkt mit der Steiermark – und damit eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften und Erlebnissen. Vom alpinen Gletscher bis zu den Weinbergen im Süden. Es freut uns besonders, dass dieser Zug den Namen ,Steiermark‘ trägt und diese Vielfalt als moderner, nachhaltiger Botschafter durch Europa trägt.“

©Land Steiermark/Robert Binder LH Mario Kunasek im frisch-getauften ICE 4 „Steiermark“

ÖBB-Personenverkehrsvorständin Sabine Stock weist auf die vielfältigen Chancen hin: „Mit dem ICE ‚Steiermark‘ schaffen wir ein Symbol für internationale Mobilität und für das, was die Bahn heute leisten soll: schnelle, komfortable und klimafreundliche Verbindungen. Davon profitieren unsere Fahrgäste ebenso wie der Tourismus – in der Steiermark und weit über die Grenzen hinaus.“ Die Deutsche Bahn sieht in den neuen Verbindungen weiteres Wachstumspotential: „Wir freuen uns sehr über das verbesserte Angebot für Reisen aus Deutschland in die Steiermark. In einem seit Jahren stark wachsenden Markt für Bahnreisen nach Österreich machen wir mit dem ICE 4 auch einen Sprung nach vorn in Sachen Komfort und Modernität und werden damit sicher neue Gäste für eine nachhaltige Reise in die schöne Steiermark gewinnen können“, so Thomas Kemper.

Deutschland ist sowohl wichtigster Wirtschaftspartner als auch wichtigster ausländischer Tourismusmarkt der Steiermark. Der ICE trägt wesentlich zur Belebung dieser Märkte bei. So gibt es fünfmal täglich eine Verbindung Graz-München oder täglich einen Nightjet nach Berlin. Es werden auch Stuttgart, Frankfurt oder Köln angefahren.