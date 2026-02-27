Winterbilanz: Fast 3 Millionen Nächtigungen in der Steiermark

Die Steiermark liegt zur Halbzeit der Wintersaison 2025/26 klar über dem Vorjahr. Fast 3 Millionen Nächtigungen wurden seit November gezählt. Auch der Jänner bringt ein Plus und einen Rekord auf Bundesebene.

Die aktuelle Halbzeitbilanz zeigt damit: Der Winter 2025/26 läuft und die Steiermark ist mittendrin im Aufwärtstrend.

Die aktuelle Halbzeitbilanz zeigt damit: Der Winter 2025/26 läuft und die Steiermark ist mittendrin im Aufwärtstrend.

Die Wintersaison läuft für die Steiermark bisher besser als im Vorjahr. Zwischen November 2025 und Jänner 2026 wurden laut Satistik Austria hierzulande 2.986.300 Nächtigungen gezählt. Das sind um 4,0 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2024/25. Während österreichweit ein Nächtigungsplus von 5,6 Prozent verzeichnet wurde, trägt auch die Steiermark ihren Teil zu diesem Wachstum bei. Insgesamt wurden in ganz Österreich 36,11 Millionen Nächtigungen registriert.

Ausland sorgt für Wachstum

Vor allem Gäste aus dem Ausland sorgen für zusätzlichen Schwung. In der Steiermark stiegen die Nächtigungen internationaler Gäste auf 1.413.800 – ein Plus von 5,7 Prozent. Aber auch die Inländerinnen und Inländer bleiben reisefreudig: 1.572.500 Nächtigungen von Gästen aus Österreich bedeuten ein Wachstum von 2,5 Prozent. Damit liegt die Steiermark sowohl bei ausländischen als auch bei heimischen Gästen im Plus.

Jänner bringt zusätzlichen Schub

Auch der Jänner 2026 entwickelte sich positiv. 1.314.400 Nächtigungen wurden in der Steiermark gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von 2,6 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. 704.700 Nächtigungen entfielen auf internationale Gäste (+1,7 Prozent), 609.700 auf Gäste aus Österreich (+3,6 Prozent). Damit setzt sich der positive Trend auch im neuen Jahr fort.

Rekordwert auf Bundesebene

Österreichweit war der Jänner 2026 sogar ein Rekordmonat. „Im Jänner 2026 war die Zahl der Nächtigungen in österreichischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen um 2,7 % höher als zu Jahresbeginn des Vorjahres. Die 16,43 Millionen Übernachtungen sind der höchste Jänner-Wert seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1974. Auch die Nächtigungen in den ersten drei Monaten der Wintersaison 2025/26 erreichten einen Höchststand und beliefen sich auf 36,11 Millionen“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.