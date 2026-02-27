Bryan Adams rockt noch heuer die Grazer Stadthalle

Im Dezember 2026 wird Graz laut und zwar richtig. Superstar Bryan Adams kommt mit seiner neuen Tour in die Stadthalle. Der Vorverkauf startet am 5. März um 10 Uhr.

Wenn am 15. Dezember 2026 Gitarrenriffs durch die Stadthalle Graz hallen, wird die Stadt zur „Rock-Hochburg“. Bryan Adams bringt seine brandneue Tour „Roll with the Punches“ in die steirische Landeshauptstadt. Fans dürfen sich laut Veranstalter auf Hits wie „Summer of ’69“, „Heaven“ und weitere Klassiker freuen. Wer live dabei sein möchte, sollte sich den Vorverkaufsstart rot im Kalender anstreichen. „Tickets bald erhältlich! VVK-Start: Donnerstag, 5. März 2026 um 10 Uhr“, heißt es weiter von der Stadthalle Graz.