16 Grad und viel Sonne: So wird das Wochenende in der Steiermark

Ab Freitagnachmittag zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Viel Sonne, milde Temperaturen, doch am Wochenende mischt auch der Nebel kräftig mit. Das sagen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Am Freitagnachmittag, dem 27. Februar, scheint laut Meteorologen der Geosphere Austria in der ganzen Steiermark „verbreitet ungetrübt die Sonne“. Der Wind bleibt durchwegs schwach, also perfektes Wetter für einen Spaziergang oder eine kleine Auszeit im Freien. Die Temperaturen klettern auf angenehme 12 bis 16 Grad. Ein spätes Februar-Gefühl, das fast schon an den Frühling erinnert. Wer heute noch raus will: Es zahlt sich aus.

Samstag: Nebel gegen Sonne

Der Samstag startet nicht überall gleich freundlich. Im Vorland und in einzelnen Tälern der Obersteiermark ist es „zunächst trüb durch Nebel oder Hochnebel“. Doch keine Sorge: „Außer- und oberhalb dieser Nebelfelder scheint die Sonne neuerlich den ganzen Tag ungetrübt“, prognostizieren die Wetterexperten. Im Laufe des Tages lösen sich die Nebelfelder großteils auf. Ganztags trüb bleiben könnte es allerdings im Südosten, etwa zwischen Leibnitz und Fürstenfeld. In der Früh zeigt das Thermometer -4 bis 3 Grad, am Nachmittag wird es mit 12 bis 15 Grad frühlingshaft mild. Nur dort, wo sich der Hochnebel hartnäckig hält, bleiben die Werte einstellig.

Sonntag: Wolken und etwas Regen

Auch der Sonntag beginnt in den Niederungen wieder mit viel Grau. Nebel und Hochnebel bestimmen zunächst das Bild, lockern aber im Tagesverlauf „weitgehend“ auf. Ganz ungestört bleibt es dennoch nicht: „Allerdings streift uns ein schwacher Störungsausläufer, sodass auch in mittleren Höhen dichte Wolken durchziehen“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Vor allem entlang der Alpennordseite kann es am Nachmittag zeitweise leicht regnen. Schnee fällt nur oberhalb von 1.600 Metern. Nach Frühwerten zwischen -1 und +4 Grad steigen die Temperaturen auf 10 bis 16 Grad.