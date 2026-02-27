Steiermark: Halb so viele Sonnenstunden im heurigen Winter

Der heurige Winter war in der Steiermark vergleichsweise trüb, insgesamt zu trocken und brachte deutlich weniger Schnee als im Durchschnitt. Das zeigt die vorläufige Bilanz der GeoSphere Austria für Dezember, Jänner und Feber.

In der Osthälfte Österreichs verlief der Winter laut GeoSphere Austria relativ trüb. Das zeigt sich auch in der Steiermark: In Graz wurden rund 50 Prozent weniger Sonnenstunden gemessen als in einem durchschnittlichen Winter. Auch in Klagenfurt, das klimatisch mit dem Süden der Steiermark vergleichbar ist, waren es 45 Prozent weniger Sonnenstunden als im Durchschnitt. Während es im Westen des Landes überdurchschnittlich sonnig war, blieb es im Süden und Osten häufig bewölkt. Die Unterschiede innerhalb Österreichs waren damit deutlich spürbar.

Regional mehr Niederschlag im Süden

Über die gesamte Fläche Österreichs gesehen brachte der Winter 2025/2026 um 20 Prozent weniger Niederschlag als im vieljährigen Durchschnitt. „Das ist deutlich zu trocken, aber nicht so extrem wie im Vorjahr – der Winter 2024/25 brachte 44 Prozent weniger Niederschlag als im vieljährigen Durchschnitt“, sagt Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria. In der Steiermark zeigt die regionale Auswertung jedoch Unterschiede: Vom Gebiet der Koralpe über die südliche Steiermark bis ins Südburgenland gab es 10 bis 30 Prozent mehr Niederschlag als im vieljährigen Durchschnitt.

Deutlich weniger Schnee auf der Rax

Insgesamt lagen die Schneemengen im Winter 2025/26 in allen Höhenlagen unter dem Durchschnitt. Kurzzeitig kam es zwar durch stärkere Schneefälle zu Problemen auf Verkehrswegen und in der Stromversorgung, auch die Lawinengefahr stieg zeitweise an. In Summe blieb die Schneemenge jedoch deutlich unter den langjährigen Werten. Ein Beispiel aus der Region: Auf der Rax auf 1.547 Metern Seehöhe wurden um 48 Prozent weniger Neuschneemengen gemessen als im Durchschnitt der Jahre 1991-2020. Statt 225 Zentimetern waren es heuer 118 Zentimeter.

Steiermark im Österreich-Vergleich

Österreichweit war der Winter 2025/26 im Tiefland „der kälteste Winter seit acht Jahren“. Gleichzeitig betont Klimatologe Alexander Orlik: „Aber im Vergleich mit der gesamten Messgeschichte fällt dieser Winter in allen Höhenlagen relativ mild aus.“ Im Vergleich zum Klimamittel 1991–2020 lag der Winter im Tiefland um 0,5 Grad und auf den Bergen um 1,9 Grad über dem Durchschnitt.