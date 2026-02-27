Lkw gerät auf Gegenfahrbahn – Motorradlenker verletzt

In Krieglach ist es am Freitagnachmittag, 27. Februar 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Auf einer Gemeindestraße kollidierten ein Lkw und ein Motorrad. Ein 38-jähriger Motorradlenker wurde dabei verletzt.

Gegen 14 Uhr war ein 50-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Mann nach links und kam kurzfristig auf die Gegenfahrbahn. Genau in diesem Moment kam ihm ein 38-jähriger Motorradlenker entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Motorradlenker zu Sturz.

Motorradlenker erleidet Fraktur

Der 38-Jährige verletzte sich bei dem Unfall am Arm. Laut Polizei erlitt er eine Fraktur am Unterarm. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das LKH Leoben eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Beide Lenker wurden auf Alkohol getestet. Die Alkotests verliefen negativ.