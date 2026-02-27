Gebürtige Grazer Juristin übernimmt Staatsanwaltschaft Leoben

Mit 1. März 2026 gibt es einen Führungswechsel bei der Staatsanwaltschaft Leoben. Carolin Bauer übernimmt die Leitungsagenden der obersteirischen Anklagebehörde. Sie folgt auf Thomas Mühlbacher, der seit 2021 an der Spitze stand und sich nun in den Ruhestand verabschiedet. Für die Behörde beginnt damit ein neues Kapitel – mit einer Juristin, die den Standort seit Jahren kennt.

Von Krems zurück nach Leoben

Die gebürtige Grazerin startete ihre Justiz-Karriere nach bestandener Richteramtsprüfung im September 2006. Zunächst war sie als für das Landesgericht Krems ernannte Richterin im Bereich Internationales Strafrecht in der BMJ-Zentralstelle tätig. Bereits im September 2007 wechselte sie zur Staatsanwaltschaft Leoben. „Ich durfte die Staatsanwaltschaft Leoben bereits im Zuge meiner Ausbildung als Richteramtsanwärterin kennenlernen und habe im Rahmen dieser Zuteilung aufgrund des vielfältigen und spannenden Tätigkeitsbereichs auch meine Liebe zum Strafrecht entdeckt und ab diesem Zeitpunkt dem damals favorisierten Zivilrecht den Rücken zugewandt.“ Nach einem kurzen Intermezzo bei der Staatsanwaltschaft Graz im Jahr 2015 kehrte die promovierte Juristin noch im selben Jahr als Gruppenleiterin und Mediensprecherin nach Leoben zurück. Ihre Dissertation verfasste sie im Bereich Arzthaftungsrecht. Ab 2018 fungierte sie als Erste Staatsanwältin und Stellvertretung der Leitung – bis jetzt.

©Julia Bösch Dr.in Carolin Bauer setzt auf Teamgeist, klare Kommunikation und neue Ideen.

Fokus auf Team und Standort

Als neue Leiterin will Bauer vor allem ihre Mitarbeiter:innen stärken. Geplant sind eine Aufgabenverteilung nach Fähigkeiten und Entwicklungsfeldern sowie die Unterstützung innovativer Ideen und kreativer Problemlösungen im organisatorischen Bereich. Auch soll der Standort Leoben für Bezirksanwält:innen attraktiver werden. Neben Klarheit, Ehrlichkeit und Transparenz ist ihr der Umgang im Team besonders wichtig. „Alle Mitarbeiter sollen wissen, dass sie sich mit ihren Anliegen an mich wenden können und dass sie in schwierigen Situationen Rückendeckung von der Leitungsseite bekommen, wobei das A und O Kommunikation und Austausch sind.“

Wachsende Herausforderungen warten

Mit ihrem Team will Bauer die inhaltlich wachsenden Herausforderungen bewältigen. Dazu zählen unter anderem die Bekämpfung der Cyberkriminalität, der Anstieg terroristischer Straftaten sowie Gesetzesänderungen bei der Datenbeschlagnahmung. Gleichzeitig spricht sie auch personelle Engpässe an: „Die Staatsanwaltschaft Leoben ist dabei immer wieder mit personellen Engpässen konfrontiert. Mitunter ist es schwierig, Mitarbeiter für unseren Standort zu gewinnen. Gerade im Bereich der Staatsanwält:innen kann ich aber auf ein konstant gebliebenes Team zurückgreifen, das aufgrund des hervorragenden Arbeitsklimas und der besonders ausgeprägten Kollegialität teils weite tägliche Anreisen in Kauf nimmt.“ Mit der Amtsübernahme kommt es zudem zu weiteren Rochaden: Andreas Riedler wird Erster Staatsanwalt, Andreas Petritsch übernimmt die Funktion des Gruppenleiters. Auch Bundesministerin Anna Sporrer gratuliert: „Ich gratuliere Carolin Bauer herzlich zu ihrer neuen Aufgabe als Leiterin der Staatsanwaltschaft Leoben. Als erfahrene Expertin, die den Standort seit vielen Jahren mitgestaltet, bringt sie genau die richtige Mischung aus Fachwissen und modernem Führungsgeist mit. Ich bin überzeugt, dass sie die zukünftigen Herausforderungen mit ihrem Team hervorragend meistern wird und wünsche ihr für diese Aufgabe alles Gute.“