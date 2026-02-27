Steiermark: Samstag bringt Sonne und bis zu 15 Grad

Am Samstag, dem 28. Februar 2026, zeigt sich das Wetter in der Steiermark erneut zweigeteilt. Im Vorland und in einzelnen Tälern der Obersteiermark ist es laut den Meteorologen der Geosphere Austria zunächst trüb durch Nebel oder Hochnebel. Ober- und außerhalb dieser Nebelfelder scheint hingegen den ganzen Tag die Sonne. Im Laufe des Tages lösen sich viele Nebelfelder auf, ganztags trüb bleiben könnte es jedoch im Südosten, etwa zwischen Leibnitz und Fürstenfeld. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -4 und 3 Grad, am Nachmittag werden frühlingshaft milde 12 bis 15 Grad erreicht. Nur unter einer beständigen Hochnebeldecke bleibt es einstellig.