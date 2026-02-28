Auto gerät ins Schleudern: Fußgänger schwer verletzt, Hund stirbt

Ein Autofahrer geriet plötzlich ins Schleudern. Dabei erfasste er einen Fußgänger, der mit seinem Hund unterwegs war. Während das Herrchen mit schweren Verletzungen davonkam, verstarb der Hund vor Ort.

Es war ein 21-jähriger Autofahrer, der mit seinem Auto auf der L602 (Bezirk Leibnitz, Steiermark) von Kaindorf an der Sulm in Richtung Norden unterwegs war. Doch plötzlich geriet er ins Schleudern und kam nach etwa 200 Metern rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zur Tragödie: Er erfasste einen 53-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der mit seinem Hund am Gehweg in Richtung Süden unterwegs war.

Hund und Herrchen mehrere Meter zur Seite geschleudert

„Der Fußgänger und der an der Leine geführte Hund wurden vom Fahrzeug erfasst und mehrere Meter zur Seite geschleudert. Der 52-Jährige kam schließlich in einem Schneehaufen zum Liegen und erlitt schwere Verletzungen. Der Hund verendete an der Unfallstelle“, informiert die Polizei. Der Mann wurde ins Krankenhaus Graz gebracht. Ein Alkomattest beim Autofahrer verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.