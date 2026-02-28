„Gespräche und Menschen, die bleiben“: Steirische Bar sagt bald Lebewohl

Erst im vergangenen Mai wurde die Bar "Sei Giorni" von einem neuen Betreiber übernommen. Doch wie erst vor wenigen Wochen bekannt wurde, soll sie im September endgültig schließen.

„Manche Orte sind mehr als nur vier Wände. Gespräche, die bleiben. Menschen, die bleiben, auch wenn sie gehen.“ Mit diesen Worten meldete sich der Betreiber der Bar in Gleisdorf (Bezirk Weiz, Steiermark) vor etwa zwei Wochen auf Facebook zu Wort. Grund dafür: kein anderer als die Ankündigung einer Schließung. „Die Sei Giorni Bar schließt Ende September“, heißt es.

Sei Gironi Bar schließt – das sind die Gründe

Die Bar ist besonders bekannt für verschiedenste Events wie etwa Pub-Quizabende. Doch nur an solchen Abenden soll wirklich viel los gewesen sein, im Alltag soll es eher mau ausgegangen sein, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Aber nicht die schwierige Situation der Branche soll der Grund für die Schließung gewesen sein. Auch das „schwierige Umfeld“ in der Stadt sei ein Problem gewesen – Gleisdorf soll die Gastro nicht ausreichend gestärkt haben. Diese Vorwürfe wies Stadtmarketingchef Gerwald Hierzi aber entschieden zurück, wie es im Bericht heißt. Auch von einem Nachbarschaftsstreit ist die Rede.

Veranstaltungen finden bis Septemebr noch statt

Der Betreiber will der Gastro aber nicht komplett den Rücken kehren. Im Hinterkopf schwebt ihm eine mögliche Neueröffnung in Graz. Fakt ist: Am 30. September wird er das „Sei Giorni“ ein allerletztes Mal öffnen. Was er aber in seinem Posting betont, ist, dass bis dahin der Betrieb normal bleibt und alle geplanten Veranstaltungen stattfinden werden. „Wir haben immer versucht, Gleisdorf mitzugestalten, Begegnungen zu schaffen und Menschen zusammenzubringen. Wir bedanken uns bei all jenen, die uns unterstützt haben, und das auch noch bis Ende September tun. An alle, die verstanden haben, worum es uns immer ging: um Miteinander, nicht Gegeneinander“, möchte er zum Abschluss betonen.

