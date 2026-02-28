Zwei Katzen aus brennender Wohnung gerettet

In einer Wohnung brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand nicht nur rasch löschen, sondern rettete auch gleich zwei Fellnasen. Auch die Brandursache konnte geklärt werden.

Es war Freitagabend, gegen 19.40 Uhr, als die Einsatzkräfte zu einem Zimmerbrand in Leoben (Steiermark) gerufen wurden. „Beim Eintreffen der Polizei wurde die 42-jährige Wohnungsinhaberin bereits vor dem Gebäude angetroffen. Sie hatte die Wohnung schon verlassen und gab an, dass sich keine weiteren Personen in den betroffenen Räumlichkeiten befänden“, informiert die Polizei. Damit keine anderen Hausbewohner gefährdet werden, wurden sie von den Beamten angewiesen, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich an geöffnete Fenster zu begeben.

Katzen aus verrauchter Wohnung gerettet

Die Feuerwehr drang unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor und konnte das Feuer rasch löschen. Während der Löscharbeiten retteten die Einsatzkräfte zwei Katzen aus der stark verrauchten Wohnung. Anschließend wurden das Gebäude und das Stiegenhaus mittels Druckbelüftung rauchfrei gemacht.

Brandursache geklärt

„Nach ersten Ermittlungen der Beamten konnte ein nicht sachgemäß geladener Akkumulator als Brandursache festgestellt werden“, heißt es. Perosnen wurden keine verletzt, aber in der Wohnung entstand ein großer Sachschaden. Die Feuerwehr stand mit sechs Fahrzeugen und 38 Kräften im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 08:35 Uhr aktualisiert