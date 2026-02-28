Skiflug-Weltcup am Kulm: Über 15.000 Fans beim FIS Skiflug-Weltcup

Beim FIS Skiflug-Weltcup am Kulm in Bad Mitterndorf besuchte Landeshauptmann Mario Kunasek am heutigen Samstag (28. Februar 2026) sowohl die Einsatzorganisationen vor Ort als auch den sportlichen Bewerb auf der traditionsreichen Skiflugschanze am Kulm. Im Vorfeld des ersten Wertungsdurchgangs dankte der Landeshauptmann den rund 200 Einsatzkräften, die für einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Großveranstaltung sorgen. Bei einer Besucherzahl von etwa 15.000 Personen leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Liezen, der Polizei, des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und der Bergrettung einen unverzichtbaren Beitrag. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte der Landeshauptmann den Einsatzkräften im Rahmen seines Besuchs ein regionales Fastengebäck.

Sportliche Strahlkraft weit über die Region hinaus

Im Anschluss verfolgte Landeshauptmann Mario Kunasek den Probedurchgang sowie den ersten und zweiten Wertungsdurchgang des Skiflug-Weltcups und gratulierte mit Domen Prevc (erster Platz), Stephan Embacher (zweiter Platz) und Jonas Schuster (dritter Platz) den drei bestplazierten Athleten des heutigen Bewerbs im Rahmen der Siegerehrung sehr herzlich. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, Klubobmann Marco Triller sowie Bezirkshauptmann Nico Groger.

©Land Steiermark/Mitteregger | Landeshauptmann Mario Kunasek mit den Einsatzkräften des Roten Kreuz, der Feuerwehr und der Bergrettung, die einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung sicherstellen. ©Land Steiermark/Mitteregger | LH Mario Kunasek (3.v.l.) und KO Marco Triller (2.v.l.) dankten Vertretern der Polizei für ihren Einsatz im Rahmen des Skiflug-Weltcups am Kulm. ©Land Steiermark/Mitteregger | Landeshauptmann Mario Kunasek (3.v.l.) und Bezirkshauptmann Nico Groger (5.v.l.) mit Vertretern der Einsatzorganisationen.

„Wenn sich am Kulm die weltbesten Skispringer messen, blickt die internationale Sportwelt auf die Steiermark. Mein besonderer Dank gilt dabei den zahlreichen Einsatzorganisationen – von Polizei und Feuerwehr über das Rote Kreuz bis hin zur Bergrettung –, ebenso dem Organisationskomitee sowie den vielen freiwilligen Helfern. Sie alle leisten an diesen Tagen Außergewöhnliches und sorgen mit höchster Professionalität für einen sicheren und reibungslosen Ablauf. Großveranstaltungen wie das Skifliegen am Kulm sind aber nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein enorm wichtiger touristischer und wirtschaftlicher Faktor für die gesamte Region”, so Landeshauptmann Mario Kunasek.

Ein weiterer Weltcup-Tag am Kulm steht am morgigen Sonntag, 1. März, am Programm, an dem Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom die sportliche Großveranstaltung besuchen wird. „Mit dem Skifliegen am Kulm geht eine weitere, erfolgreiche Wintersportsaison für die Steiermark in die Zielgerade. Ob in der Hotellerie, der Gastronomie oder den zahlreichen Betrieben in der Region – die regionale Wertschöpfung von Events wie dem Skifliegen ist für die Steiermark von großer Bedeutung. Ich möchte mich an dieser Stelle insbesondere bei allen Einsatzkräften und Ehrenamtlichen bedanken, die für sichere Rahmenbedingungen sorgen und zum Gelingen von Wintersporthighlights wie dem Skifliegen beitragen. Ohne sie wären solche Großveranstaltungen nicht möglich und der steirische Veranstaltungskalender um einiges ärmer”, so Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom.

Kulm als Aushängeschild des Sportlandes Steiermark

Der Skiflug-Weltcup am Kulm zählt zu den sportlichen Höhepunkten der Wintersaison und begeistert seit Jahrzehnten Athletinnen und Athleten sowie Gäste aus aller Welt. Auf der imposanten Kulm-Schanze mit einer Hillsize von 235 Metern erlebt das Publikum spektakuläre Flüge, die den besonderen Reiz dieser traditionsreichen Schanze ausmachen. Jedes Jahr zieht das Event internationale Aufmerksamkeit auf sich und macht den Kulm zu einem unverwechselbaren Treffpunkt für Fans des Skifliegens.