FF Krakaudorf war 11.000 Stunden für unsere Sicherheit im Einsatz

Im Rahmen der diesjährigen Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Krakaudorf, die am 22.02.2026 im Vereinsaal Krakaudorf abgehalten wurde, folgten auch zahlreiche Ehrengäste der Einladung.

HBI Thomas Esterl konnte unter anderem den neuen Bereichskommandant OBR Hannes Ritzinger, Bereichskommandant Stv. BR Walter Stöckl, Abschnittskommandant ABI Gerhard Zirker, den Bürgermeister der Gemeinde Krakau Gerhard Stolz sowie von der Bergrettung Krakau Ortstellenleiter Christian Würger und Einsatzleiter Florian Wallner seine Grußworte aussprechen. Aus den Berichten des Kommandanten, seinem Kommandantenstellvertreter OBI Florian Siebenhofer, der Zugskommandanten sowie der Fachbeauftragten ging eindeutig hervor, dass die vergangenen Monate arbeitsintensiv waren und erfolgreich abgeschlossen werden konnten.

FF Krakaudorf leistete 11.000 Stunden für unsere Sicherheit

Die Stundenbilanz für das abgelaufene Jahr belief sich auf ca. 11.000 freiwillig und unentgeltlich geleistete Stunden. Nach den Gruß- bzw. Dankworten der Ehrengäste und Ausführungen von ABI Zirker und OBR Ritzinger konnte HBI Esterl die Wehrversammlung 2026 schließen.