Wieder Großeinsatz nach Lawinenabgang in der Steiermark

Am Samstagnachmittag, 28. Februar, ereignete sich am Pleschnitzzinken (Bezirk Liezen) eine Lawine. Daraufhin wurde die Bergrettung Gröbming gemeinsam mit weiteren Bergrettungsteams aus der Umgebung alarmiert. Auch mehrere Hubschrauber waren im Einsatz. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte an den Suchmaßnahmen beteiligt. Da es laut Medienberichten keine Hinweise auf verschüttete Personen gab, konnte die Suche nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 19:27 Uhr aktualisiert