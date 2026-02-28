Unter Drogen: Vater verursacht Unfall mit Sohn (3) im Auto

Am Samstagvormittag, 28. Februar 2026, kam ein 42-jähriger Pkw-Lenker mit seinem dreijährigen Sohn von der Fahrbahn ab. Der Mann stand vermutlich unter Suchtmitteleinfluss und besaß keine gültige Lenkberechtigung.

Gegen 9.30 Uhr fuhr der 42-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag auf der S35 Brucker Schnellstraße in Frohnleiten (Graz Umgebung) in Richtung Graz. Plötzlich kam er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen mindestens einmal und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker konnte sich und seinen dreijährigen Sohn, der sich auf dem Beifahrersitz befunden hatte, eigenständig aus dem Wrack befreien.

Erstversorgung und Verdacht auf Beeinträchtigung

Kräfte des Roten Kreuzes übernahmen die Erstversorgung der beiden leicht verletzten Personen. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass dem 42-Jährigen die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Ein Alkomattest verlief negativ, jedoch ergab sich aufgrund des Verhaltens des Mannes der dringende Verdacht auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung.

Suchtmittel im Krankenhaus nachgewiesen

Beide Insassen wurden zur weiteren Untersuchung in das LKH Leoben eingeliefert. Dort verschlechterte sich der Zustand des Tatverdächtigen zusehends, was den Verdacht auf Drogenkonsum weiter erhärtete. Ein durchgeführter Harntest verlief schließlich positiv auf mehrere Substanzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2026 um 20:58 Uhr aktualisiert