März-Beginn: Bis zu 15 Grad in der Steiermark am Sonntag

Am Sonntag startet die Steiermark noch mit viel Sonnenschein, vor allem außerhalb und oberhalb von morgendlichen Nebelfeldern. Im Laufe des Vormittags verdichten sich die Wolken im Westen des Landes, ziehen im Tagesverlauf weiter und erreichen am Abend auch den Osten. Trotz der zunehmenden Bewölkung bleibt es meist trocken, vereinzelte Regenschauer sind nur schwach ausgeprägt. Der Wind weht weiterhin schwach aus südlichen Richtungen, die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad.