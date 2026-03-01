Dank für besonderen Einsatz – 15 Verdiente in Graz geehrt

Inmitten der historischen Aula der Alten Universität sagte das Land Steiermark am Dienstagnachmittag, dem 24. Februar 2026, Danke. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ehrte 15 Personen, die sich in landesnahen Unternehmen besonders verdient gemacht haben. Mit dabei waren Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiter der Geehrten. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer, der ehemalige Landtagspräsident Franz Majcen sowie die Landtagsabgeordneten Theresia Heil und Markus Konrad nahmen an der Verleihung teil. Ebenso anwesend waren Vorstände, Geschäftsführer und Betriebsräte der jeweiligen Unternehmen.

Einsatz „über das übliche Maß hinaus“

Im Mittelpunkt standen Menschen, die laut Land Steiermark in ihrem Aufgabenbereich „über das erwartbare Maß hinaus“ engagiert waren. Sie arbeiten in Unternehmen, die im Eigentum des Landes stehen oder an denen das Land beteiligt ist. Vom Energiebereich über Forschung und Gesundheit bis hin zu Kultur und Tourismus reicht die Bandbreite. Kunasek betonte in seiner Rede: „Hinter jedem Unternehmen stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich engagieren, die mit Fachwissen, mit Herz und mit großem persönlichem Einsatz Leistungen erbringen, die über das übliche Maß hinausgehen. Menschen, die Stabilität geben, Innovation vorantreiben und den öffentlichen Auftrag mit Leben erfüllen.“

„Wir sind stolz auf Sie – und wir sind dankbar“

Weiter sagte er: „Im Namen des Landes Steiermark danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer landesnahen Unternehmen sehr herzlich für Ihren Einsatz, Ihre Treue und Ihre großartige Leistung. Wir sind stolz auf Sie – und wir sind dankbar, dass Sie Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihre Motivation in den Dienst der Gemeinschaft und für das Bundesland Steiermark gestellt haben.“ Abschließend richtete er persönliche Worte an die Geehrten: „Ich gratuliere allen Ausgezeichneten sehr herzlich und bedanke mich auch bei deren Umfeld: den Familien, Angehörigen und Freunden.“

Diese Steirerinnen und Steirer wurden geehrt

Ausgezeichnet wurden: Guntram Aufinger und Markus Fally (Energie Steiermark AG), Brigitte Bauer und Gerd Schick (Bühnen Graz GmbH), Heinz M. Fischer und Georg Wagner (FH Joanneum GmbH), Erwin Höflehner und Johann Perner (Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH), Renate Reinisch und Ursula Schmitt (Joanneum Research Forschungs GmbH), Stephan Repolusk, Friedrich Untersweg und Silvia Zolda (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.), Monika Russ (Universalmuseum Joanneum) sowie Sabine Sommer (Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H.).