Steirer starteten mit leichtem Erdbeben in den Sonntag

Die Steirer sind am Sonntag mit einem leichten Erdbeben in den Tag gestartet. Nahe Mürzzuschlag hat am 1. März in den frühen Morgenstunden die Erde leicht gezittert.

Am Sonntag, dem 1. März 2026, zitterte um 5.16 Uhr nahe Mürzzuschlag (Steiermark) die Erde leicht. Das Epizentrum lag laut GeoSphere Austria rund einen Kilometer ostnordöstlich der Stadt, die Magnitude betrug 2,6. Das Beben entstand in etwa zehn Kilometern Tiefe und wurde von einigen Personen im Bereich des Epizentrums leicht verspürt. Graz liegt rund 63 Kilometer süd-südöstlich entfernt, Mürzsteg etwa 17 Kilometer west-südwestlich. Wie der Österreichische Erdbebendienst weiter mitteilt, sind keine Schäden bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.