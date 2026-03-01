18 Grad in Sicht: Der Frühling klopft nächste Woche in der Steiermark an

Zwischen Nebel in den Niederungen und 18 Grad am Mittwoch zeigt sich die Steiermark diese Woche von ihrer abwechslungsreichen Seite. Laut Geosphere Austria wird es oft sonnig. Regenschauer bleiben meist die Ausnahme.

Der heutige Sonntag beginnt, wie schon die letzten Tage, mit flachen Dunst- und Nebelfeldern in den Niederungen. Doch keine Sorge: Schon wenige Stunden nach Sonnenaufgang lösen sie sich wieder auf. Im Großteil der Steiermark wird es damit noch einmal sehr sonnig. Von Westen her ziehen allerdings bald dichtere Wolken auf. Sie breiten sich langsam über das ganze Land aus und erreichen bis zum Abend auch den Osten. „Abgesehen von vereinzelten, unergiebigen Regenschauern bleibt es aber trocken“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad.

Montag: Hartnäckige Wolken im Norden

Am Montag halten sich Restwolken besonders in der Obersteiermark hartnäckig. Dort bleibt es bis weit in den Nachmittag hinein trüb. Im Süden und Osten darfst du hingegen schon am Vormittag auf sonnige Auflockerungen hoffen. Zum Abend hin kann es vom Gesäuse bis in die Waldheimat etwas regnen. Nach einer weitgehend frostfreien Nacht wird es tagsüber eine Spur kühler als zuletzt. Die Höchstwerte liegen je nach Sonnenschein zwischen 9 und 14 Grad.

Dienstag und Mittwoch: Sonne mit kleiner Dusch-Gefahr

Am Dienstag sorgt schwacher Tiefdruckeinfluss noch einmal für unbeständiges Wetter. Der Vormittag zeigt sich noch sehr sonnig und trocken. Am Nachmittag bilden sich jedoch mehr Quellwolken, damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer. Die Temperaturen erreichen 11 bis 15 Grad. Der Mittwoch bringt erneut einige Sonnenstunden. Zeitweise ist der Himmel sogar wolkenlos. Ab Mittag entstehen Quellwolken, am Nachmittag kann es speziell im Süden und Osten einzelne Regenschauer geben. In der Früh hat es zwischen 0 und 5 Grad, am Nachmittag wird es mit 12 bis 18 Grad spürbar milder.

Donnerstag und Freitag: Strahlender Abschluss

Zum Ende der Arbeitswoche setzt sich Hochdruckeinfluss durch. Am Donnerstag ist es in der gesamten Steiermark wolkenlos und strahlend sonnig. Die Frühwerte liegen zwischen -2 und +4 Grad, untertags klettert das Thermometer auf 11 bis 17 Grad. Auch der Freitag bleibt nach Auflösung von Frühnebelfeldern im ganzen Land ungetrübt sonnig. Dazu weht schwacher Wind, und es wird mild. Nach Frühwerten zwischen -2 und +3 Grad steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 10 bis 16 Grad. Die Steiermark darf sich also auf eine Woche freuen, die mit Nebel beginnt und mit viel Sonnenschein endet.