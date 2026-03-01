Kulm-Weltcup: Embacher erneut Zweiter hinter Domen Prevc

Der Kulm bleibt Stephan Embachers Bühne, doch ganz oben steht erneut ein anderer. Auch im zweiten Skiflug-Weltcup-Bewerb musste sich der 20-jährige Tiroler nur Domen Prevc geschlagen geben. Der Slowene flog mit neuem Rekord davon.

Domen Prevc zeigte am Kulm einmal mehr, warum er aktuell das Maß aller Dinge ist. Mit Flügen auf 238 und 245,5 Meter stellte er einen neuen Schanzenrekord auf und baute seinen Vorsprung im zweiten Durchgang weiter aus. 24,8 Punkte trennten ihn am Ende vom restlichen Feld. Die bisherige Bestmarke von 244 Metern hatte zehn Jahre lang seinem Bruder Peter Prevc gehört, nun ist sie Geschichte.

Embacher im „240er Club“

Doch auch Stephan Embacher schrieb sein eigenes Kapitel. Im ersten Durchgang segelte der Tiroler auf starke 240,5 Meter. „Dem 240er Club beizutreten, ist eine Ehre. Das war mein bester Flug von einigen sehr guten hier, das war eine Granate“, sagte Embacher im ORF-Interview. Trotz der Weite lag er hinter Prevc, dessen 238-Meter-Flug ästhetisch höher bewertet wurde. Im Finale griff Embacher mutig an, startete mit zwei Luken weniger als Konkurrent Johann Andre Forfang und landete bei 225 Metern. Doch Prevc konterte eiskalt. „Der Domen ist einfach überragend“, zeigte sich Embacher sportlich fair. Dem verpassten Sieg trauerte er nicht nach: „Beim Skifliegen nur von Domen geschlagen zu werden, zweimal Zweiter zu werden, ist ein grandioses Wochenende.“

ÖSV mit gemischter Bilanz

Hinter Embacher lief es für das restliche ÖSV-Team weniger rund als am Vortag. Daniel Tschofenig wurde als Elfter zweitbester Österreicher. Stefan Kraft kämpfte erneut mit der Form und belegte Rang 29. Emotional wurde es für Manuel Fettner. Der 40-Jährige verabschiedete sich in seiner letzten Saison als 20. vom heimischen Publikum. Auch Debütant Jonas Schuster sammelte mit Platz 21 wertvolle Erfahrung.

Auch die Einsatzkräfte zeigten sich zufrieden

Neben der medizinischen Betreuung machte das Wochenende einmal mehr deutlich, welcher organisatorische Aufwand hinter einer derartigen Großveranstaltung steckt. Die Kombination aus Nordischer Kombination und Skiflug-Weltcup an nur einem Wochenende bedeutete für die Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung, sowohl personell als auch logistisch. Besucherströme, wechselnde Wetterbedingungen und die Größe des Veranstaltungsgeländes erforderten eine präzise Einsatzplanung sowie laufende Abstimmung zwischen Sanitätsdienst, Feuerwehr, Polizei, Veranstaltern und Behörden. Dass die vier Tage ohne schwerwiegende Zwischenfälle verliefen, sei kein Zufall, sondern das Ergebnis intensiver Vorbereitung, klarer Kommunikationswege und eingespielter Abläufe, heißt es seitens des Roten Kreuzes. Für die 110 Mitarbeiter bedeutete das Wochenende zwar lange Dienste und hohe Konzentration, zugleich aber auch die Gewissheit, einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit von Athleten und tausenden Besucher geleistet zu haben.