Giftköder-Alarm in Judenburg: Hund mit präparierter Schokolade vergiftet

In der Nähe einer Wiesenfläche in Judenburg mit angrenzendem Spielplatz dürfte ein Giftköder ausgelegt worden sein. Ein 23 Wochen alter Hund fraß ein Stück präparierte Schokolade und wurde sofort in die Tierklinik gebracht.

Die Frau war am Samstag, dem 28. Februar mit ihrem angeleinten Welpen spazieren, als das Tier plötzlich etwas vom Boden aufnahm. Sie reagierte sofort und griff ein. Dabei bemerkte sie, dass es sich um ein Stück Schokolade handelte, gefüllt mit einer auffälligen blauen Substanz. Im Nahbereich wurden weitere Schokoladenstücke mit derselben Füllung gefunden. Laut tierärztlicher Einschätzung dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Rattengift handeln. Der junge Hund wurde umgehend medizinisch versorgt. Dank rascher Behandlung konnte er gerettet werden.

Gefahr für Tiere und Kinder

Besonders brisant: Der Fundort befindet sich in unmittelbarer Nähe einer öffentlich zugänglichen Wiesenfläche sowie eines Spielplatzes. Damit bestand nicht nur Gefahr für weitere Tiere, sondern potenziell auch für Kinder. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten Tierquälerei aufgenommen.

Hinweise gesucht

Personen, die im Raum Judenburg, insbesondere im Bereich von Wiesenflächen oder Spielplätzen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Herkunft der ausgelegten Köder geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Judenburg unter 059 1336 300100 zu melden. Die Polizei appelliert an Hundebesitzer und Eltern, derzeit besonders aufmerksam zu sein und Hunde nicht unbeaufsichtigt schnüffeln oder fressen zu lassen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2026 um 18:50 Uhr aktualisiert