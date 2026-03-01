Wolken dominieren in der Steiermark: Sonne und Regen wechseln ab

Der Montag startet vielerorts grau. Während sich im Süden und Osten schon am Vormittag die Sonne zeigt, halten sich in der Obersteiermark die Restwolken hartnäckig, teils bis weit in den Nachmittag hinein.

Vor allem im Raum Liezen und im oberen Murtal bleibt es laut Geosphere zunächst bedeckt. Erst im Laufe des Tages lockert es stellenweise auf. Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter dagegen in der Süd- und Oststeiermark, wo sonnige Phasen schon früh wahrscheinlich sind. Zum Abend hin steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit für einzelne Regenschauer, insbesondere vom Gesäuse bis in die Waldheimat.

Etwas kühler als zuletzt

Die Nacht verläuft weitgehend frostfrei. Tagsüber bleibt es jedoch eine Spur kühler als an den vergangenen Tagen. Je nach Sonnenscheindauer erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 9 und 14 Grad.