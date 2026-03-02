Schwerer Unfall in St. Oswald: Auto prallte mit Karacho gegen einen Baum

Am Sonntagmittag, dem 1. März 2026, kam ein 55-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und prallte gegen einen Baum. Der Rettungshubschrauber C 12 brachte ihn ins LKH Graz.

Gegen 12.10 Uhr kam es in Sankt Oswald ob Eibiswald, im Kreuzungsbereich L652/B69, zu einem Verkehrsunfall. Laut Angaben des 55-jährigen Auto-Lenkers (aus dem Bezirk Deutschlandsberg) sei er vom Pedal gerutscht, hätte die Kreuzung überquert und sei danach über einen Abhang bzw. Böschung hinuntergefahren. Danach wäre er gegen einen Baum geprallt. Ein unbeteiligter 54-jähriger Fahrzeuglenker sowie sein 23-jähriger Sohn begaben sich sofort zum verunfallten Fahrzeug. Da das Fahrzeug versperrt war und um Erste Hilfe leisten zu können, schlug der 54-Jährige eine Scheibe ein.

Mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen

Nach der Erstversorgung wurde der 55-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz eingeliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehr St. Oswald ob Eibiswald führten die Fahrzeugbergung durch.