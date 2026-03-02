„Rettet das Kind“: Steirer spenden über 83.000 Euro durch Pfandaktionen

SPAR-Kunden haben 2025 mit ihren Pfandspenden ein starkes Zeichen für Solidarität gesetzt. Mehr als 570.000 Euro kamen österreichweit für „Rettet das Kind“ zusammen - davon 83.414 Euro aus der Steiermark.

Seit Einführung des Einwegpfands am 1. Januar 2025 konnten Kund:innen bei SPAR entscheiden, ob sie ihre Pfandgutschrift behalten oder direkt am Pfandautomaten spenden möchten – eine einfache Möglichkeit, mit jeder Rückgabe Gutes zu tun.

Hilfe bleibt in der Region

Soziales Engagement mit regionaler Wirkung ist ein zentrales Anliegen von SPAR. Deshalb wird bei Spendenaktionen gezielt darauf geachtet, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie benötigt wird. Bei „Rettet das Kind“ fließen die Pfandbonspenden an die jeweiligen Landesorganisationen und kommen Kindern, Jugendlichen und Familien direkt in den Regionen zugute, in denen sie gesammelt wurden. „Wir erleben täglich, wie engagiert unsere Kund:innen sind. Dass im Jahr 2025 so viele Menschen die Möglichkeit genutzt haben, ihren Pfandbon für den guten Zweck zu spenden, zeigt den starken Zusammenhalt in unserer Region. Mit den gesammelten Beträgen können wichtige Projekte von ‘Rettet das Kind’ direkt vor Ort unterstützt werden.“ so Mag. Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark und Südburgenland.

Langjährige Partnerschaft für Familien in Not

SPAR arbeitet seit vielen Jahren mit der Organisation „Rettet das Kind“ zusammen. Der erste „Rettet das Kind“-Verein in Österreich wurde bereits 1956 gegründet, heute ist die Organisation mit neun unabhängigen, überparteilichen und konfessionell nicht gebundenen Vereinen in allen Bundesländern vertreten. Die Arbeit orientiert sich an der UN-Kinderrechtskonvention sowie an der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ziel ist es, Kindern, Jugendlichen und Familien in schwierigen Lebenssituationen rasch, unbürokratisch und bedarfsgerecht Unterstützung zu bieten. Die regionale Struktur ermöglicht es, gezielt auf unterschiedliche Herausforderungen vor Ort einzugehen und Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wird. „Wir bedanken uns bei SPAR für diese großzügige Initiative und bei allen SPAR – Kundinnen und Kunden in der Steiermark, die durch ihre Pfandbonspende die Tätigkeiten unserer Kinderschutzzentren unterstützt haben“, so Mag. Leo Payr, Geschäftsführer von „Rettet das Kind Steiermark“.