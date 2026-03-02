Helden des Alltags: Feuerwehr Murau ehrt ihre Mitglieder

Am 27. Februar 2026 versammelten sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Murau zur jährlichen Wehrversammlung im Hotel Lercher.

Die Freiwillige Feuerwehr Murau hielt am 27. Februar 2026 ihre jährliche Wehrversammlung im Hotel Lercher ab. Kommandant HBI Thomas Tanner begrüßte zahlreiche Ehrengäste sowie Kameradinnen und Kameraden und leitete die Versammlung mit Berichten der Sonderbeauftragten ein, die über ihre jeweiligen Fachgebiete informierten.

Ehrungen und Auszeichnungen JFM David Schitter und JFM Jonas Illitsch: Jugendfeuerwehr-Leistungsabzeichen in Gold.

OBI Ferdinand Eichholzer und LM d.F. Lukas Klauber: Katastrophenmedaille des NÖ Landesfeuerwehrverbandes für den Einsatz in Melk.

LM d.F. Simon Schuhberger: Urkunde „Führen 1“ und Brandbekämpfungsmodul 1 (Brandschutz).

LM Christian Tanner: Medaille für 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen (Steiermärkische Landesregierung).

Zahlreiche Ehrengäste

Unter den Gästen befanden sich Hauptmann Christoph Knapp (Bürgergarde), Chefinspektor Peter Autischer (Polizei), OBR Johann Ritzinger (Bereichsfeuerwehrkommandant), BR Walter Stöckl (Bereichsfeuerwehrkommandantstellvertreter), ABI Stefan Bacher (Abschnittskommandant), Obmann Stefan Berger (Stadtkapelle), Siegfried Feil (ÖKB), und Bürgermeister Thomas Kalcher. Die Wehrversammlung endete mit einem Dank des Kommandanten an die Stadtgemeinde Murau für die Unterstützung und dem Wunsch nach einem erfolgreichen und unfallfreien Jahr für alle Mitglieder.

