Erdgeschoss in Vollbrand: Feuerwehren bekämpfen Flammen

Am Vormittag des 2. März 2026 brach in einem Einfamilienhaus in Liezen ein Brand aus. Das Gebäude wurde durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt.

Gegen 10.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Brandobjekt in Liezen gerufen. Beim Eintreffen der Polizei stand das Erdgeschoss im Bereich des Stiegenhauses bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Liezen und Pyhrn sowie eine Betriebsfeuerwehr standen gemeinsam mit dem Roten Kreuz im Einsatz. Den Kräften gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen, sodass gegen 12.40 Uhr „Brand aus“ gemeldet werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Brandursache noch unklar

Ein Bezirksbrandermittler der Polizei führte die ersten Erhebungen an der Einsatzörtlichkeit durch. Aufgrund der bislang unklaren Brandursache wurde für den morgigen Dienstag, 3. März 2026, ein Brandermittlungssachverständiger angefordert. Der entstandene Sachschaden des Hauses dürfte beträchtlich sein.