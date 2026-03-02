Lebenswerk in Flammen: Spendenaktion für steirische Familie nach Brand

In Eibiswald (Bezirk Deutschlandsberg) geriet am späten Samstagabend ein Wirtschaftsgebäude in Brand, vermutlich ausgelöst durch einen Defekt an einer Gasflasche im Pferdestall. Der 51-jährige Besitzer wurde bei der Rettung seiner 14 Pferde verletzt und musste mit Verbrennungen am Oberkörper und an der Hand ins Krankenhaus Deutschlandsberg gebracht werden. Dank seines schnellen Handelns und des raschen Eingreifens von acht Feuerwehren mit insgesamt 111 Einsatzkräften konnten alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Neben Feuerwehr und Polizei standen auch Rettungskräfte, ein Notarzt und ein Tierarzt im Einsatz.

©Freiwillige Feuerwehr Eibiswald ©Freiwillige Feuerwehr Eibiswald

Nach Brand und Tierrettung: Spendenaktion soll helfen

Die betroffene Familie erlebte nach dem Brand eine Welle der Hilfsbereitschaft. Auch eine Spendenaktion wurde ins Leben gerufen. „Als ich gerade vom Brand erfuhr, fehlten mir die Worte und es ist für mich ein Herzensanliegen meine Freundin zu unterstützen, um ihr Lebenswerk und die Existenz ihrer Pferde zu sichern“, schreibt die Initiatorin Martina L.. Die Familie musste in den letzten Jahren bereits mehrere Schicksalsschläge erleiden. „Wie viel Last ein Mensch ertragen muss ist einfach nicht fair. Bei der Rettung der Pferde wurde ihr Mann schwer verletzt und sie ist mit den kompletten Lasten auf sich gestellt“, heißt es weiter. Freunde und Nachbarn unterstützen sie seitdem tatkräftig und zeigen ihre Hilfsbereitschaft. Wenn auch du die Betroffenen unterstützen möchtest, kannst du dies hier tun: Hier geht es zur Spendenaktion.