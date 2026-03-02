Steirische Öffis legten im Vorjahr 116 Millionen Fahrten zurück

Mit dem Start der Koralmbahn und dem größten Fahrplanwechsel in der Geschichte des Landes wurde das Jahr 2025 zu einem Meilenstein für den öffentlichen Verkehr in der Steiermark. Eine umfassende Leistungsschau zu S-Bahn, RegioBus und Verkehrsverbund (siehe Anhang) gibt einen kompakten Überblick über die Entwicklungen im öffentlichen Verkehr in der Steiermark.

Über 100.000 Klima Tickets aktiv

Mit Jahresende waren in der Steiermark knapp 101.000 Klima Tickets aktiv – ein Plus von mehr als 4.800 Tickets beziehungsweise 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich sind über 21.000 KlimaTickets Österreich sowie mehr als 44.000 Top-Tickets für Schüler und Lehrlinge im Umlauf. Insgesamt verfügen damit rund 166.000 Steirer über eine gültige Jahreskarte und zählen zu den Stammkunden des öffentlichen Verkehrs.

©Harry Schiffer Peter Gspaltl, Geschäftsführer Verkehrsverbund Steiermark, Bernhard Breid, Leiter Referat Öffentlicher Verkehr Land Steiermark, Landesrätin Claudia Holzer, Peter Wallis, Regionalmanager ÖBB, Thomas Posch, Geschäftsführer Westbahn, Mark Perz, Vorstandsdirektor Holding Graz/v.l.

116 Millionen Fahrten mit steirischen Öffis

Insgesamt wurden im Vorjahr rund 116 Millionen Fahrten mit den steirischen Öffis verzeichnet. Die S-Bahn Steiermark konnte mit über 55.600 täglichen Fahrgästen einen neuen Fahrgastrekord erzielen. Die neuen Fahrpläne von S-Bahn, RegioBahn und RegioBus Steiermark laden zu einer stärkeren Nutzung und zum Umstieg auf die Öffis ein. Mit den Fernverkehrsverbindungen auf der neuen Südstrecke – seit 1. März auch mit der Westbahn – sowie den neuen Interregio-Verbindungen Richtung Maribor, Linz, Innsbruck und Klagenfurt erreicht das Schnellzugnetz ein neues Niveau. Im Nahverkehr bieten S-Bahn und RegioBahn nun täglich rund 10 Prozent mehr Züge an. Auch beim RegioBus kam es 2025 zu einer Ausweitung des Angebots: Die weiß-grünen Busse legen täglich rund 129.000 Kilometer zurück – genug, um damit dreimal um die Erde zu fahren.

Zusätzliche Angebote

Land Steiermark und Verkehrsverbund würden alles dafür tun, dass das zusätzliche Angebot von den Fahrgästen gut angenommen wird, heißt es in einer Aussendung dazu. Erste Zahlen würden bereits positive Entwicklungen zeigen; valide Werte sollen Ende April vorliegen. Laufend werden zudem Betriebsabläufe optimiert, um durchgängige Reiseketten zu gewährleisten. Unterjährige Fahrplanverbesserungen wurden bereits umgesetzt, darunter zusätzliche Halte von REX-Zügen in St. Michael und Niklasdorf sowie ein neuer Schülerzug von Gussendorf nach Deutschlandsberg. Im Juli startet zudem im RegioBus-Bereich das neu geplante Busbündel der Verkehrsregion Weiz.