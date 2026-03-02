Steiermark: Diskussion um Wehrpflicht für Frauen erhitzt die Gemüter

Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom stellte heute, 2. März, gemeinsam mit Abteilungsleiterin Alexandra Nagl und Statistik-Leiter Martin Mayer im Medienzentrum Steiermark die aktuellsten Zahlen zu den Geschlechterverhältnissen in der Steiermark vor. Mehr dazu hier: Gleichstellungsbericht: Hier werden Steirerinnen noch benachteiligt. Im Zuge der Pressekonferenz kam auch das Thema Wehrpflicht für Frauen erneut auf. Die steirische Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom zeigte sich dabei gesprächsbereit und sprach sich dafür aus, die Frage offen zu diskutieren. Es sei nicht der richtige Weg, erst dann über den Wehrdienst von Frauen zu sprechen, wenn man absolute Gleichberechtigung erreicht habe. Von anderen Seiten kam dazu jedoch deutliche Kritik.

KPÖ klar gegen Wehrpflicht für Frauen

Die KPÖ lehnt diesen Vorstoß zum Beispiel klar ab, wie die Partei am Nachmittag in einer Aussendung mitteilt. Es sei zynisch, „unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung über neue Pflichten zu diskutieren, statt endlich gleiche Rechte durchzusetzen“. Erst im vergangenen Jahr habe die Frauenvollversammlung sowie der Parteitag der steirischen KPÖ eine Resolution gegen eine Wehrpflicht für Frauen beschlossen. „Wer von Gleichstellung spricht, muss bei gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit, bei fair verteilten Sorgearbeiten und bei sozialer Absicherung ansetzen – nicht bei einer Ausweitung der Wehrpflicht. Frauen leisten schon heute einen Großteil der unbezahlten Arbeit und sind stärker von Teuerung, Altersarmut und Gewalt betroffen. Eine zusätzliche Zwangsverpflichtung ist keine Gleichberechtigung, sondern eine Ablenkung von ungelösten Problemen“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Auch KPÖ-Frauensprecherin Miriam Herlicska widerspricht entschieden: „Frauen sind keine Reservearmee. Während Milliarden für Aufrüstung bereitgestellt werden, fehlen diese Mittel bei Gesundheit, Pflege, Bildung und Gewaltschutz. Echte Gleichstellung heißt Investitionen in ein gutes Leben für alle – nicht ‚gleiche Pflichten‘ in einem weiterhin ungleichen System.“

©KPÖ-Bundespartei KPÖ-Frauensprecherin Miriam Herlicska und KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. (Archivfoto)

SPÖ Frauen Steiermark: „Aussagen zur Wehrpflicht sind frauenpolitische Geisterfahrt“

Mit völligem Unverständnis reagiert auch SP-Klubobmann Hannes Schwarz auf die heutigen Aussagen von Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom zur Wehrpflicht für Frauen. „Wir lehnen eine Wehrpflicht für Frauen, ebenso wie Klaudia Tanner ab. Sogar die eigene Verteidigungsministerin ist dagegen, und auch die Expertenkommission hat dies in ihrer Empfehlung zum Grundwehrdienst bewusst nicht vorgesehen.“ Landesfrauenvorsitzende und Abgeordnete im Europäischen Parlament Elisabeth Grossmann und Grazer SPÖ Vorsitzende Doris Kampus kritisieren den heutigen Vorstoß von Vize-Landeshauptfrau Manuela Khom, eine Debatte über eine verpflichtende Wehr- und Zivildienstpflicht für Frauen zu führen, ebenfalls scharf: „Dass Manuela Khom ausgerechnet bei der Präsentation des Gleichstellungsberichts des Landes, der akuten Handlungsbedarf im Gewaltschutz und bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigt, eine Wehrpflicht für Frauen fordert, ist eine frauenpolitische Geisterfahrt.“