/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt die Grazer Innenstadt.
Der Wind weht schwach, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad.
Steiermark
02/03/2026
Wetterprognose

Zwischen Sonne und Regen: Der Dienstag wird wechselhaft

Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Dienstag für wechselhaftes Wetter in der Steiermark. Während der Vormittag noch sonnig und trocken bleibt, steigt am Nachmittag die Schauerwahrscheinlichkeit.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Ein Tiefdruckgebiet prägt am Dienstag das Wetter in der Steiermark. Der Vormittag verläuft noch überwiegend sonnig und trocken, bevor am Nachmittag Quellwolken zunehmen und die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer deutlich steigt. Besonders im Südosten bleibt es hingegen weitgehend sonnig und trocken. Der Wind weht schwach, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad.

