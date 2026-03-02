Zwischen Sonne und Regen: Der Dienstag wird wechselhaft

Ein Tiefdruckgebiet sorgt am Dienstag für wechselhaftes Wetter in der Steiermark. Während der Vormittag noch sonnig und trocken bleibt, steigt am Nachmittag die Schauerwahrscheinlichkeit.

Ein Tiefdruckgebiet prägt am Dienstag das Wetter in der Steiermark. Der Vormittag verläuft noch überwiegend sonnig und trocken, bevor am Nachmittag Quellwolken zunehmen und die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer deutlich steigt. Besonders im Südosten bleibt es hingegen weitgehend sonnig und trocken. Der Wind weht schwach, die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad.