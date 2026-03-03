E-Bike-Unfall in Weiz: 13-Jähriger verletzt, Lenkerin war alkoholisiert

Am Montagnachmittag, dem 2. März, kollidierte in St. Margarethen an der Raab ein 13-jähriger E-Bike-Lenker mit einem Auto. Wie sich in weiterer Folge herausstellte, war die Autolenkerin zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert.

Gegen 16.37 Uhr fuhr der 13-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit seinem E-Bike auf einem Radweg. Beim Verlassen des Radweges auf die Hauptfahrbahn übersah der Junge laut übereinstimmenden Angaben beider Beteiligten ein von links kommendem Auto einer 39-jährigen Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

13-Jährige wurde verletzt ins Spital gebracht

Der 13-Jährige erlitt dabei vermutlich leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 39-jährigen Auto-Lenkerin eine Alkoholisierung fest. Sie wird aufgrund der Alkoholisierung angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 06:32 Uhr aktualisiert