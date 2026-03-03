Frontalkollision in Gleisdorf: 16-Jähriger auf Bahngleise geschleudert

Am späten Montagnachmittag kam es auf der Europastraße in Gleisdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Mopedlenker kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto und wurde verletzt.

Der 16-jährige Mopedlenker wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins die Kinderklinik nach Graz eingeliefert.

Gegen 17.30 Uhr lenkte eine 25-jährige Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark ihr Auto auf der Europastraße in Fahrtrichtung Gleisdorfer Einkaufszentrum (GEZ). Zur selben Zeit war ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Weiz in der Gegenrichtung unterwegs. Wenige Meter nach dem dortigen Bahnübergang geriet der Jugendliche aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, woraufhin es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam.

16-Jähriger auf die Bahngleise geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 16-Jährige über die Leitplanke in den Bereich der Bahngleise geschleudert. Der Jugendliche war an der Unfallstelle ansprechbar, erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in die Kinderklinik nach Graz eingeliefert. Die Autolenkerin blieb unverletzt. Die durchgeführten Alkotests verliefen bei beiden Beteiligten negativ. Die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf übernahm die Bergung der beteiligten Fahrzeuge.