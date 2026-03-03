Fahrt Richtung Zukunft: Autonomer Bus fährt jetzt in der Weststeiermark

In der Weststeiermark hat ein autonomer Elektrobus seine erste Testfahrt absolviert. Das Fahrzeug soll künftig den Bahnhof Weststeiermark mit umliegenden Gemeinden verbinden und Pendlern die „letzte Meile“ erleichtern.

Am Bahnhof Weststeiermark ist am Montag, dem 2. März, ein selbstfahrender Elektrobus erstmals im Realbetrieb getestet worden. Das Fahrzeug soll künftig als Zubringer zwischen dem Bahnhof und Deutschlandsberg verkehren. Ziel ist es, die Anbindung an die Koralmbahn zu verbessern und den Individualverkehr zu reduzieren.

Verbindung für die „letzte Meile“

Der autonome Bus ist als Ergänzung zum Bahnverkehr gedacht. Er soll jene Strecke abdecken, die viele Pendler derzeit mit dem eigenen Auto zurücklegen, vom Bahnhof bis in die umliegenden Orte. Gerade am Bahnhof Weststeiermark zeigt sich der Bedarf deutlich: Der Parkplatz ist werktags stark ausgelastet, zahlreiche Fahrzeuge stammen aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Beim Projektstart wurde die Strecke vom Bahnhof Weststeiermark nach Stainz und zurück befahren. An Bord befand sich noch ein Sicherheitsfahrer. Vollautonom fährt der Bus derzeit also nicht ganz. Langfristig ist jedoch ein Betrieb ohne Lenker vorgesehen. Die Fahrzeuge sind elektrisch betrieben und für Distanzen von bis zu 20 Kilometern ausgelegt.

Start noch 2026 geplant

Der Regelbetrieb zwischen dem Bahnhof Weststeiermark und Deutschlandsberg soll noch im Laufe des Jahres aufgenommen werden. Auch auf Kärntner Seite entlang der Koralmbahn sind ähnliche Verbindungen angedacht, etwa zwischen St. Paul im Lavanttal und St. Andrä.