Achtung, auch Pogusch gesperrt: Lkw-Unfall legt Region lahm

Nach der Sperre der B 20 im Thörlgraben sorgt nun ein Lkw-Unfall für die nächste Verkehrsbehinderung. Auch die L 123 über den Pogusch ist derzeit nicht passierbar. Autos werden großräumig umgeleitet, Lkw müssen warten.

Am Dienstagvormittag kam es in St. Lorenzen im Mürztal zu einem Lkw-Unfall.

Zwischen Thörl und Kapfenberg gibt es aktuell kein direktes Durchkommen. Nachdem die B 20 (Mariazeller Straße) seit vergangener Woche wegen eines Felssturzes im Thörlgraben gesperrt ist, wurde am Dienstag, dem 3. März, auch die wichtige Ausweichroute blockiert.

Unfall in St. Lorenzen

Am Dienstagvormittag kam es in St. Lorenzen im Mürztal zu einem Lkw-Unfall. Infolge des Vorfalls musste die L 123 (Stollinggrabenstraße), die über den Pogusch führt, gesperrt werden. Die Straße diente zuletzt als Umleitung für die gesperrte B 20. Für viele Pendler verlängert sich der Weg damit erneut deutlich. Autos werden derzeit großräumig über die L 102 (Veitscherstraße) umgeleitet. Für den Schwerverkehr gibt es vorerst keine alternative Route. Lkw müssen die Sperre abwarten. Wie lange die Einschränkungen andauern, ist derzeit noch unklar.

Update: 11.34 Uhr

Mittlerweile ist die Straße geräumt und die Fahrt über den Pogusch wieder möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.03.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert