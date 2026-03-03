Graz und Steiermark: Das sind die neuen Regeln für Mieter und Vermieter

Mit 1. Jänner 2026 sind umfassende Änderungen im Mietrecht in Kraft getreten. Mietzinserhöhungen werden künftig gedeckelt, Anpassungen sind nur mehr einmal jährlich erlaubt. Auch für bestehende Verträge gelten neue Regeln.

Seit 1. Jänner 2026 gelten in Österreich neue mietrechtliche Bestimmungen. Ziel der Reform ist es, inflationsbedingte Mietsteigerungen zu begrenzen und mehr Rechtssicherheit bei Wertsicherungsklauseln zu schaffen. Kern der Reform sind das 5. Mietrechtliche Inflationslinderungsgesetz (Mietenpaket) sowie das Zivilrechtliche Indexierungs-Anpassungsgesetz (ZIAG).

Anpassung nur noch einmal pro Jahr

Mietzinserhöhungen aufgrund einer Wertsicherung sind künftig nur mehr einmal jährlich zum 1. April zulässig, unabhängig davon, was im Vertrag steht. Wichtig: Eine Erhöhung ist weiterhin nur möglich, wenn im Mietvertrag eine wirksame Wertsicherungsklausel vereinbart wurde. Für Neuverträge ab 2026 erfolgt die erste Anpassung erst am 1. April 2027. Das Jahr 2026 gilt als Übergangsjahr.

Neue Berechnungslogik bei Inflation

Maßgeblich ist künftig die durchschnittliche Jahresinflation des Vorjahres. Bis zu 3 Prozent Inflation ist eine volle Anpassung zulässig. Liegt die Inflation darüber, darf der darüberhinausgehende Anteil nur zur Hälfte berücksichtigt werden. Hier ein Beispiel: Bei 4 Prozent Inflation darf die Miete maximal um 3,5 Prozent steigen, informiert die Stadt Graz. Entscheidend ist der Monat des Vertragsabschlusses, nicht der tatsächliche Mietbeginn.

Für Wohnungen im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes, etwa Altbau- oder Gemeindewohnungen, gelten zusätzliche Deckelungen: 2026: maximal +1 Prozent

2027: maximal +2 Prozent

Ab 2028 gilt wieder die allgemeine Anpassungsregel.

Mindestbefristung verlängert

Bei Vermietung durch Unternehmer, etwa Immobiliengesellschaften oder Gemeinden, wird die gesetzliche Mindestbefristung von 3 auf 5 Jahre verlängert. Private Kleinvermieter dürfen weiterhin auf 3 Jahre befristen, müssen ihre Eigenschaft jedoch nachweisen.

Rückforderung nur noch eingeschränkt

Für Mietverträge, die vor dem 1. Jänner 2026 abgeschlossen wurden, wird die Rückforderung überhöhter Mietzahlungen eingeschränkt. Grundsätzlich können zu viel bezahlte Beträge nur mehr für die letzten 5 Jahre geltend gemacht werden. Zusätzlich gilt eine dreijährige Verjährungsfrist ab Kenntnis der Unwirksamkeit. Ausgenommen sind unter anderem Neuverträge ab 2026 sowie bereits gerichtlich eingebrachte Ansprüche. Das ZIAG soll zusätzliche Rechtssicherheit bei Wertsicherungsklauseln schaffen. Eine gesetzliche Berechnungsformel kann künftig direkt im Vertrag übernommen werden, ein bloßer Verweis auf die gesetzliche Regelung genügt. Die Neuerungen betreffen nicht nur Wohnungsmieten, sondern auch Geschäftslokale, Garagen und sonstige Mietobjekte.