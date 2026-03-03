Erdgeschoss stand in Vollbrand: Brandursache wurde ermittelt

Am Vormittag des 2. März 2026 brach in einem Einfamilienhaus in Liezen ein Brand aus. Das Gebäude wurde durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung erheblich beschädigt.

Am heutigen Dienstag nahmen ein Bezirksbrandermittler der Polizei und ein Sachverständiger der BVS Steiermark die Brandörtlichkeit in Augenschein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit konnte ein elektrischer Defekt im Vorraum des Hauses als Brandursache ermittelt werden. Brandstiftung und grobe Fahrlässigkeit sind derzeit auszuschließen.