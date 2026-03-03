Fahndung nach Unfall: Polizei sucht flüchtigen BMW-Fahrer

Eine 67-jährige Fahrradfahrerin wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw Dienstagnachmittag, 3. März 2026, unbestimmten Grades verletzt. Der Pkw-Lenker beging Fahrerflucht, nun fahndet die Polizei nach ihm.

Die 67-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr einige Minuten vor 17 Uhr mit ihrem E-Bike auf der B67 in Werndorf (Bezirk Graz-Umgebung) in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich der B67 mit der Dorfstraße dürfte sie von einem schwarzen BMW (SUV), er näherte sich der Kreuzung von der Dorfstraße kommend, am Vorderrad erfasst worden sein. Die Frau kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung vom ÖRK in das UKH-Graz eingeliefert. Zum schwarzen Pkw ist nichts Weiteres bekannt.

Fahndung nach Lenker: Die Polizei bittet um Hinweise

Da eine örtliche Fahndung nach dem Fahrerflüchtigen erfolglos verlief, ersucht die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese sind unter der Telefonnummer 059133-60-6164 an die Polizeiinspektion Unterpremstätten zu richten.