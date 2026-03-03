Wechselhaftes Wetter am Mittwoch: Sonne, Wolken und vereinzelte Schauer

Am Mittwoch startet es teils neblig, dann zeigt sich die Sonne, am Nachmittag sind vereinzelt Regenschauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen tagsüber bis zu 16 Grad.

Am Mittwoch sorgt ein Mix aus Sonne, Wolken und lokalem Niederschlag für abwechslungsreiches Wetter in der Steiermark. Der Tag beginnt vielerorts mit Dunst oder Nebel, der aber im Laufe des Vormittags zunehmend von Sonnenschein abgelöst wird. Ab Mittag bilden sich Quellwolken, aus denen im östlichen und südöstlichen Berg- und Hügelland vereinzelt Regenschauer oder sogar kurze Gewitter entstehen können. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -2 und 3 Grad, erreichen tagsüber aber angenehme 12 bis 16 Grad.