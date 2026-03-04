Jeder Euro hilft: Kleiner Verein aus Fürstenfeld braucht Hilfe

Ein kleiner Verein aus Fürstenfeld hat sich ein Ziel gesetzt: die Umwelt zu verbessern und zu schützen. Doch dabei ist er auf Unterstützung angewiesen.

Der Verein ist zwar klein, konnte aber schon einiges bewirken. Denn der umweltbewusste und naturfördernde Verein aus Fürstenfeld hat es sich zum Ziel gesetzt, ausgeräumte Ackerlandschaften wieder aufzufüllen. Dabei konnten im letzten Jahr durch kleine öffentliche Förderungen über 1.400 regionale Wildheckenpflanzen gesetzt werden. Außerdem konnten zusätzlich Ackerflächen stillgelegt werden. „Aber wir wollen mehr. Mehr pflanzen setzen, mehr Fläche wieder renaturieren um mehr für unsere Umwelt zu tun. Dazu brauchen wir jeden Euro“, heißt es auf der Spendenseite GoFundMe.

Verein aus Fürstenfeld: Dafür wird das Geld gebraucht

Bis jetzt würden sich ihre Einnahmen aus Umweltförderungen seitens des Landes Steiermarks und aus Beteiligungen anderer Vereine und Eigenleistungen zusammensetzen. Aber diese Gelder würden bei weitem nicht ausreichen um alle anfallenden Kosten zu übernehmen. „So fallen neben den Pflanzenkosten unter anderem auch die Pflegemaßnahmen in den ersten Jahren danach an, da uns ansonsten die Rehe und Hasen die Jungpflanzen sofort wegfressen würden. Somit ist auch ein gewisser Strauchschutz erforderlich“, heißt es weiter.

Spende selbst einpflanzen

In den nächsten fünf Jahren möchten sie 5000 weitere Heckenpflanzen pflanzen, aber genau dafür brauchen sie Unterstützung. Denn umgerechnet würde eine Heckenpflanze inkl. Schutz für die Anfangsjahre im Durchschnitt 5,50 Euro kosten. Jede noch so kleine Spende kann helfen und das besondere daran? Du darfst deine Spende sogar selbst verpflanzen, wenn du möchtest.